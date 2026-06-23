◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＩ組第２戦フランス―イラク（２２日、フィラデルフィア競技場）前回大会準優勝で優勝候補のフランス（ＦＩＦＡランク３位）と同５７位のイラクが対戦。天候不良の影響で試合が一時中断となった。前半途中から雨が降り始めると、時間を追うごとに激しくなった。前半はそのまま終了したものの、ハーフタイム後も天候が回復せずそのまま一時中断となった。１時間半以上の中断となっている。開