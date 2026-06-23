サッカー日本代表は現地22日（日本時間23日）にベースキャンプ地であるアメリカ・ナッシュビルで練習を公開。この日はチュニジア戦に多く出場したメンバーは軽めの調整。残りのメンバーは、強度の高い練習を行いました。この日チーム全体の写真撮影では、14日グループステージ初戦のオランダ戦で、左ひざを負傷し途中交代となっていた久保建英選手の姿。負傷後はチームから一時離脱。第2戦チュニジア戦には帯同せず、合宿地で治療