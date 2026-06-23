危ない場面などほぼなかったと言っていい。ドクター雀士が完璧な仕事でジャンプアップだ。Mリーガー、各プロ団体推薦者が出場する「Mトーナメント2026」予選1stステージM卓が6月22日に行われ、渡辺太（赤坂ドリブンズ・最高位戦）が2連勝で首位通過を決め、3rdステージへ進出した。2位通過は高宮まり（KONAMI麻雀格闘倶楽部・連盟）。高宮は2年連続、渡辺は初の1stステージ通過。【映像】スピード＆パワー！渡辺太、圧巻の倍満ツ