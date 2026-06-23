大注目のジュニア5人組アイドルグループ・ACEesの深田竜生が連続ドラマ単独初主演。メンバーの浮所飛貴（ACEes）を恋の相手に迎えて繰り広げる、7月11日（土）スタートの青春ホームドラマ・ラブコメディー『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』。本作ではすでに、田辺桃子、羽田美智子、井上肇ら家族キャストに加え、濱田マリ、田口浩正、原沙知絵といったご近所キャストが公開されているが、このたびキャスト解禁第3報が到着。モト冬