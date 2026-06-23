バーミヤンの公式Xは、2026年7月1日まで使えるお得なクーポンを公開中です。アルコールやセットドリンクのクーポンもバーミヤンの公式Xに、20％オフをはじめとするお得なクーポンが20枚登場しています。まずは、20％オフクーポン対象のメニューを紹介します。・味玉バーミヤンラーメン（846円→677円）・レタスチャーハン（769円→615円）・中華丼（824円→659円）・酸辣湯麺（879円→703円）・武蔵野麻婆（659円→527円）・本格焼