柄本佑主演映画『木挽町のあだ討ち』が、7月22日よりPrime Video、J:COM STREAMで見放題最速配信されることが決定した。 参考：なにわ男子 長尾謙杜、『木挽町のあだ討ち』見せた美しき進化“濁らない瞳”がもたらす儚さ 本作は、第169回直木賞・第36回山本周五郎賞をダブル受賞した永井紗耶子による同名小説を映画化したもの。芝居小屋を舞台に、仇討ちの裏に隠された真実を描く。 ある雪の降る夜、芝居小屋のすぐそば