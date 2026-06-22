矯正装置をつけると「話しにくくなるのでは？」「部活動や楽器演奏ができないのでは？」といった不安から、治療をためらってしまう方も少なくありません。しかし、ほんの少しの工夫や心構えで、治療中の不快感を減らすことができます。そこで、矯正治療中の食事を快適にするヒントを、練馬関町かんけ歯科・矯正歯科の菅家先生に解説してもらいました。 監修歯科医師：菅家 有美（練馬関町かんけ歯科・矯正歯科） 東京医科