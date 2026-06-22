一般的に年を重ねるにつれて、筋力や認知機能の低下が生じることから、転倒のリスクは増加するといわれています。 若い世代の転倒と比べると、高齢の方の転倒は骨折や頭部外傷などの大けがにつながりやすく注意が必要です。 また、高齢の方の転倒事故は、約半数が住み慣れた自宅で発生しています。床に置かれた荷物やわずかな段差が原因で転倒するケースも少なくありません。 日常的に介護に関わる方にとって、どのよ