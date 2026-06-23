MLB Japanが6月18日、Instagramを更新。ヒューストン・アストロズ所属の今井達也（28）が4勝目をマークしたことを伝えた。 【画像】大谷翔平の妻・真美子さん、ドジャース夫人会で輝く笑顔ファンも注目「ほんまに子供産んだんすか？」「なんなら1番美しい」 「#今井達也 4勝目をマーク！メジャー自己最多の11奪三振」と投稿されたのは、今井がガーディアンズ戦で打者を討ち取る瞬間