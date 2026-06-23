ソウルのピザ店内で刃物を振り回し、3人を殺害した42歳男キム・ドンウォンの無期懲役が確定した。【写真】ピザ屋で3人殺害…キム・ドンウォンの身元情報6月22日、法曹界によると、キム・ドンウォンと検察の双方が上告期間内に上告状を提出しなかったため、無期懲役を言い渡した控訴審判決がそのまま確定した。キム・ドンウォンは昨年9月3日、ソウル冠岳区鳥院洞（クァナクグ・チョウォンドン）で自身が運営していたフランチャイズ