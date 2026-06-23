午後の会議中、頭がぼんやりする。集中力が切れてきて、コーヒーをもう一杯――そんな対策をしている人は多い。しかし医師が示す「瞬時に効く」覚醒法は、コーヒーではなく、意外にも「お酢」だった。東京農業大学で栄養について長年研究し、医師としても活動する田中越郎氏の著書『医者が教える 栄養学的に正しい最高の食事術』からヒントを探る。（構成／ダイヤモンド社・林拓馬）カフェインの効果は「じわじわ」、お酢の効果は