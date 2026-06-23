ストレスを感じたとき、あなたにはどんな対処法があるだろうか。とりあえず寝る、お酒を飲む……でも、それで本当に回復できているだろうか。『会社から期待されている人の習慣115』（ダイヤモンド社）の著者であり、815社・17万3000人の働き方を分析してきた越川慎司氏と、『人生が自動的にうまくいくレッスン』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の著者であり、精神科医の藤野智哉氏よる対談に、その答えがあった。実は、職場