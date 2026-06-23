北中米ワールドカップで、日本代表のベンチから誰よりも大きな声を響かせているのが、39歳のベテラン、長友佑都だ。出場機会はなくとも、その存在感は抜群。ベンチから熱い声援を送り続け、ピッチで戦う選手たちを力強く支えている。本人もその自覚は十分にある。「もうピッチに入っていますね。たぶん長友がピッチにいますよ」そう笑顔で語ると、続けて自身の“戦い方”を明かした。「一緒に戦っていますし、相手の選手が