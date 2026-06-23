テレビ東京で21日、『あの歴代さんは今？衝撃のイッキミ映像SHOW』が放送され、『ビリーズ・ブート・キャンプ』を考案したビリー隊長ことビリー・ブランクスの現在の姿が公開された。【動画】若々しい！スタジオと中継を結んで公開されたビリー隊長の現在の姿番組では、一世風靡した歴代人物の今を追跡する企画としてさまざまな人物を紹介。米ロサンゼルスにある自宅とスタジオと中継を結んで、ビリー隊長の現在も伝えた。