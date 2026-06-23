芸能界デビューから22周年を数える小池里奈（32）が、23日発売の『週刊FLASH』（光文社）の表紙＆巻頭に初登場した。【写真】小池里奈の艷も話題！白河れいはしなやかなグラビア10ページにわたるグラビアはしっとりとした温泉ロケで撮影された妖艶なもの。インタビューでは近況から今後興味がある仕事についてまで語っている。同誌には、永尾まりや、白河れい、野村るな、板野優花、蓬莱舞らも登場する。