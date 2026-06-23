■『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』追加キャスト決定ACEesの深田竜生が単独初主演、浮所飛貴が共演するテレビ朝日系7月期オシドラサタデー『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』（7月11日からスタート、毎週土曜後11：00）の追加キャストが発表された。深田演じる武宮夏輝を支える高校の同級生・仲良し3人組に阿久津仁愛＆丈太郎、物語のきっかけとなる夏輝を振った元カノ役で山口まゆの出演が決定した。【写真】ピッタリ寄り添い