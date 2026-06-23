今日１９時は「ヒューマングルメンタリーオモウマい店」。今日の放送は！【ごはん足りてますか？腹ペコ防飯(ぼうはん)パトロールママ】 今夜も“オモてなしすぎでオモしろいウマい店”から目が離せない。 第２１８回でご紹介するオモウマい店 オモウマい店①ごはん足りてますか？腹ペコ防飯(ぼうはん)パトロールママ ■埼玉県入間市 チキンカツ＆しょうが焼きの定食