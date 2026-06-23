桜蔭高校・東京大学を卒業し、グラビアアイドルとして活動する東堂とも（34）による1stヌード写真集（光文社）が8月25日に発売されることが決定した。【写真】衝撃の写真集を刊行する東堂とも桜蔭高校＆東京大学卒という、日本最高峰の知性を持つ異色のグラビアアイドル・東堂ともが、覚悟のすべてを刻み込んだ衝撃の完全ヌード写真集。誰もいない洋館を舞台に、これまで決して見せることのなかったありのままの姿を解放。静寂