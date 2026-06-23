俳優の鈴木亮平が主演する劇場版第3弾『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS』（8月21日公開）の「絆ビジュアル」が解禁された。これに伴い鈴木のコメントが公開された。【動画】MERシリーズのメイキングムービー＆オフショットが映し出された「TOKYO MER」KIZUNAムービー同シリーズは、2021年にTBS日曜劇場枠で放送され、鈴木演じる医師・喜多見幸太が「待っているだけじゃ、助けられない命がある」という信念で、患者