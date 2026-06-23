アメリカのトランプ大統領は、戦闘終結に向けた覚書に基づくイランとの協議をめぐり、「イランが合意を守らなければ私は必要な行動をとる」と述べました。トランプ大統領「もしイランが合意を守らなかったり適切に行動しなかったりすれば私はやるべきことをやる」トランプ大統領は22日、記者団に対しこのように述べるともに、「ホルムズ海峡は完全に開放されている。イランが核兵器を手にすることはない」と強調しました。また、イ