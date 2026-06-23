バレーボール選手・西田有志（26）と妻で元バレーボール女子日本代表の古賀紗理那（30）がYouTubeの「西田有志チャンネルYuji Nishida YouTube」で“新しい家族”と一緒に登場した。【動画】「有志にそっくり」第1子と一緒に登場した西田有志＆古賀紗理那「西田家に新しい家族が増えました」と題した動画で西田と古賀は、昨年12月に誕生を報告していた第1子、さらに愛犬のハリソン、チャーリーとファミリー勢ぞろいで登場。第1