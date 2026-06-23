春の園遊会に出席された愛子さまと佳子さま＝4月、東京・元赤坂の赤坂御苑皇族数確保に向けた皇室制度改革は、「立法府の総意」が近く表明される。実現すれば、女性皇族は結婚後も身分を保持し、皇室の活動に携わることができるようになる。対象は天皇家の長女愛子さま（24）や秋篠宮家の次女佳子さま（31）ら未婚の5人。今後の生き方に大きく影響し、宮内庁の黒田武一郎長官は「お気持ちを十分踏まえて対応したい」と話す。（