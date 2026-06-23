今回は「神楽坂女声合唱団」で出会った、素晴らしいお友達です。俳優で歌手の倍賞千恵子さん。皆さん、よくご存じの映画「男はつらいよ」シリーズのさくら役で大人気、まさに国民的な女優さんです。その倍賞さんが知り合って間もない2001年のちょうど今ごろ、マネジャーさんと一緒に突然、南青山のブティックを訪ねて来たことがありました。その時、お店にいた夫が驚いて「倍賞さんがいらしてます」と呼びに来てくれました。「