4時間38分の熱戦に終止符を打ったのは楽天・黒川史陽のバットだった。22日の西武戦、7−7の12回二死二塁で打席が回ってきた黒川は、上田大河が1ボール1ストライクから投じたスプリットを振り抜くと、前進守備を敷いていたレフトの頭をこえるサヨナラ打となった。22日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』で解説を努めた今江敏晃氏は「彼は野球に対して真摯な選手です。もう常に全力ですよ。常に気持ちを持ってやってる