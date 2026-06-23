22日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した斎藤雅樹氏が、同日の楽天戦に先発した西武・平良海馬について言及した。解説を務めた斎藤氏は「僕にはあんまりよくは見えなかったですね。非常にボールが多かったですし、結構チェンジアップとかも横にずれてたりしてましたね。真っ直ぐもちょっと高めに抜けたりしてましたんで。本当にノーアウト1、2塁みたいな感じで、ランナー出しながらも粘っていると