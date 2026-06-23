DAZN公式SNSが公開サッカー日本代表は、20日（日本時間21日）に行われた北中米ワールドカップ（W杯）のグループF第2節チュニジア戦に4-0で勝利した。W杯で日本サッカー史上最多得点が生まれたこの試合、現地からレポートした元アイドルの“喜びの舞”が注目を浴びている。話題になっているのはスポーツチャンネル「DAZN」で現地レポーターを務めている影山優佳が日本の得点時に見せたリアクション。DAZN公式Xとインスタグラム