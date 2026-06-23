最後の最後にドラマが待っていた。【最終回】楽天の監督就任会見で「まずは勝つぞという強い気持ちを…」に込めた真意吉井理人新監督（61）の楽天は22日の西武戦で7−7の延長十二回、2死二塁から黒川がサヨナラ打。就任3試合目で初勝利を手にした吉井監督は「本当に選手が頑張った。一歩ずつ前に進んでいる」と選手を称えた。チームの連敗は5でストップしたが、22日現在、67試合で24勝42敗1分けの借金18。首位西武に18ゲーム