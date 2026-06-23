日本を代表するファッションデザイナー、故・森英恵さんを祖母に持つモデルの森星が、24日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00)に出演する。 【写真】祖母・森英恵さんデザインのドレスがステキ！見事に着こなす森シスターズ 祖母への敬意を込め、生前にデザインされたスーツを着こなして登場した星。そんな星が現在夢中になっているのが、日本の伝統技術である「漆」。割れた花