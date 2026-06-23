2027年新卒採用の就職戦線がヤマ場を迎えている。若年人口の減少、人手不足を背景に企業の採用競争は今年も激化し、採用面接が解禁された6月1日時点で内定率は8割を超える。新卒学生向けの就活サイト「キャリタス就活」を運営する?キャリタスの吉田治社長室室長が述べる。三菱地所の「インターン廃止」に懐疑的な声…今後は“ミスマッチ退職”が増える？「昨年同期の内定率は83.7％でしたが今年は81.2％と2.5ポイント下回りまし