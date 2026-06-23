ふみの シンガソングライター・ふみのの書き下ろし楽曲「東京」が、7月22日より放送開始となるフジテレビの7月期水10ドラマ『Tokyo middle 30』の主題歌に決定した。今年1月のデビューから間もなく、4月クールで放送された『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』（テレビ朝日）に続き2クール連続となるGP帯連続ドラマ主題歌を務める。『Tokyo middle 30』は、中国で大ヒットを記録したドラマ『Nothing But Thirty