チュニジア代表のウォームアップシャツに脚光日本代表は現地時間6月20日、北中米ワールドカップ（W杯）グループFの第2戦でチュニジア代表と対戦し、4-0で快勝を収めた。そんななか、試合前にチュニジアが着用していたウォームアップシャツが「柄が派手」と話題を呼んでいる。日本は前半4分に左サイドを切り崩してMF中村敬斗のラストパスをMF鎌田大地がゴール。前半31分にはFW上田綺世が強烈な右足シュートを決めた。後半24分に