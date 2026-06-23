婚活サイトで獣医のシングルマザーと偽り、複数の中高年男性に結婚をチラつかせ、数千万円もの金を得ていた香川県善通寺市在住の女性の存在が明らかになった。嘘に気づいた男性の一人が民事訴訟を提起。ところが、損害賠償の支払いを命じる判決が出るや否や、女性は破産準備を始める。その一方で、今なお彼女を信じる他の男性たちからの送金を途絶えさせまいと"隠し口座"を作るなどしていた。複数の男性を欺いたその手口とは──