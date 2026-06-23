イバン・バルトン氏が主審を務める日本代表が北中米共催ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント進出をかけて戦う、現地時間6月25日のスウェーデン代表戦を担当する審判団が決まった。前回W杯やJ1でのレフェリングなど、日本に縁があるイバン・バルトン氏が主審を務める。国際サッカー連盟（FIFA）は、スウェーデン戦の担当審判団を発表した。主審のバルトン氏、副審のデイビッド・モラン氏とアントニオ・プピロ氏のエルサル