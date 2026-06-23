Y染色体は性染色体の一種であり、ヒトにおいては男性のみがX染色体とY染色体を持ち、女性はX染色体のみを持って生まれてくるとされています。ところが、実は男性は加齢とともにY染色体を徐々に失っているとのことで、科学系メディアのScienceAlertが「男性がY染色体を失うことのデメリット」について解説しました。Men Can Lose Their Y Chromosome With Age, And We Finally Know The Cost : ScienceAlerthttps://www.sciencealer