◆パ・リーグ楽天８Ｘ―７西武（２２日・東京ドーム）＝延長１２回＝楽天・中込陽翔投手（２４）がプロ初勝利を挙げた。延長１２回に７番手として登板。３者凡退に抑えこんだ。直後に黒川のサヨナラ打で勝利。プロ２年目で初白星をつかんだ右腕は「めちゃくちゃうれしいです」と顔をほころばせた。中込は独立リーグの四国ＩＬ・徳島から２４年ドラフト３位で入団。吉井新監督にとっても就任後初勝利だったが、「（プロ初勝