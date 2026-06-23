◆報知プレミアムボクシング▽激闘の記憶第１４回ＷＢＡ世界スーパーフライ級（５２・１キロ以下）タイトルマッチ１２回戦〇セレス小林（ＴＫＯ１０回２分９秒）レオ・ガメス●（２００１年３月１１日、横浜アリーナ）挑戦者のＷＢＡ世界スーパーフライ級９位・セレス小林（国際）が、プロ３０戦目で王座獲得に成功した。４階級制覇のＷＢＡ世界同級王者レオ・ガメス（ベネズエラ）に挑んだ小林は、序盤から職人技のよ