俳優の中村雅俊と４月２８日に急逝した五十嵐淳子さんの三女でモデルの中村里砂が、２３日までにＳＮＳで最新ショットをアップした。母亡き後、初のインスタグラム投稿。「ＯＫＩＮＡＷＡＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ＆ＳＡＰＰＯＲＯＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ」とつづり、モデル姿を掲載した。背中に翼を付けた黒のドレスや、白の衣装を着用。フォロワーからは「可愛すぎてトキメキました」「めっちゃ可愛い可愛すぎてキュンキ