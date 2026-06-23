〈開発に7年もかかって業界のトレンドは様変わり、スーパーファミコンもプレステも出てしまった…それでも『ポケットモンスター』が世界を制するゲームになれた“歴史的な大発明”に迫る〉から続く1996年、初代『ポケモン』が発売された時、ゲーム市場はすでに「プレステ」や「セガサターン」といった次世代機の話題で持ちきりだった。ゲームボーイのモノクロRPGは時代遅れと見なされ、初回生産本数はわずか23.5万本。「期待値ゼ