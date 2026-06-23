〈「200万本売れる」ゲームのはずが初回生産わずか23.5万本…“時代遅れのゲーム”だった初代『ポケモン』が爆発的ヒット作になった“意外なきっかけ”〉から続くRPGとしてのゲームデザインとして、それまでの王道である『ドラゴンクエスト』や『ファイナルファンタジー』などの常識を覆す画期的な発明がいくつも盛り込まれていた『ポケットモンスター』。【写真】この記事の写真を見る（4枚）発明のひとつに挙げられるのが「