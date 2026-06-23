アイドルグループ、みみっchuの川井めるが21日、自身のXを更新。電車で隣席に座っていた男性の手が、自身の太ももに触れているように見える動画をアップした。川井は「昨日山手線で隣に座っていた方が手をこの位置に置いて何度も私の太ももに触れていて、もしかしたら偶然当たってしまったのかもしれないですし、私も太ももが出るスカートを履くのが悪いと思います」と記述。左側に座っていた男性の右手が、男性の組んだ足と、ミニ