イングランド代表のトレーニングで、思わぬハプニングが発生した。ワールドカップに臨むイングランド代表は、グループリーグ第2戦のガーナ代表戦に向けて調整を続けている。その中で選手たちは野球を体験するイベントに参加したが、アーセナル所属のMFエベレチ・エゼが思わぬ形で注目を集めることになった。『MARCA』が報じている。SNSで拡散された映像では、エゼがバットを振った際に手を滑らせ、バットがそのまま飛んでいく場面