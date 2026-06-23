ランスでプレーした伊東と現在も所属する中村。この二人は間違いなく日本の攻撃の軸だ(C)Getty Images北中米ワールドカップ（W杯）でグループリーグ2試合を終えた日本代表は、2戦目のチュニジア戦で4ゴールを挙げ快勝を飾った。大会初白星を掴んだ同戦、4-0と日本が圧倒したゲームで躍動した2人のプレーヤーを、フランス1部リーグ公式サイト『Ligue1.com』が取り上げ、その活躍を称えている。【動画】W杯で初の4得点！チュニジア