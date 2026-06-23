きょう23日（火）は、九州南部に梅雨前線が停滞し、前線上の低気圧が近づく予想です。九州では本降りの雨が続き、激しく降る所もあるでしょう。東北は昼前まで、四国は夕方まで雨の続く所がありそうです。中国地方から関東では晴れ間がありますが、関東は夕方以降にわか雨がありそうです。北日本は曇り空が続き、こちらも所々でにわか雨があるでしょう。特に北海道は上空の寒気の影響で雷雲が発達しやすいため、急な雷雨にご注意く