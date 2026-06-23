浮き輪のようなウエストライン、ぽっこりお腹、産後の体型変化……。「気づけばウエストまわりがどんどん太くなっている…」と感じていませんか？そんな悩みを持つ女性たちから支持を集めているのが、“くびれゼロ体型”を克服したヨガ講師で人気インスタグラマーのtsuki（ツキ）さん。ヨガ×呼吸×筋トレを組み合わせた「お腹やせメソッド」は、SNSで累計1億回再生を突破しています。今回は、tsukiさんに短期間でも“お腹引き締め