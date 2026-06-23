◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＩ組第２戦フランス―イラク（２２日、フィラデルフィア競技場）前回準優勝で優勝候補のフランス（ＦＩＦＡランク３位）と同５７位イラクによるＷ杯初対決が行われ、前半を１―０で折り返した。前半１４分、フランス代表通算１００試合目の出場となった主将のＦＷエムバペが、２試合連続となる今大会３点目を利き足とは逆の左足ミドルで決めて先制。Ｗ杯通算得点を１５に伸ばした。それでも