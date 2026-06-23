「布団に入ってもなかなか眠れない」「夜中に何度も目が覚める」そんな悩みを抱えている人は少なくありません。眠りの質を左右するのは、脳だけではなく、じつは「体の緊張」です。首や腰、骨盤まわりがこわばっていると、リラックスモードに切り替わりにくく、眠りが浅くなってしまいます。そこでおすすめなのが、「自力整体」。鍼灸や整体の考え方をもとに、自分で体をゆるめ、整えるメソッドです。自力整体指導者・矢上真理恵さ