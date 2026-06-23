タレントのＭＥＧＵＭＩが、最新姿が話題を呼んでいる。２３日までに自身のインスタグラムを更新し、「釜山で行われたＧＬＯＢＡＬＯＴＴＡＷＡＲＤＳにて＠ａｃａ＿ｇ．ｏｔｔ『ラヴ上等』がベストリアリティー＆バライティー賞を受賞いたしました」（原文ママ）などとつづり、サーモンピンクのドレス姿を披露したＭＥＧＵＭＩ。６月６日の投稿から、これまでのセンター分けのロングヘアからあご下ラインのミディアムヘアに