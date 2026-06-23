サッカー元日本代表FWでタレント、サッカー解説者の武田修宏氏（59）が22日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）にゲスト生出演。FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会1次リーグF組日本対チュニジア戦で2得点を決めたFW上田綺世（27＝フェイエノールト）の選手心理を推察した。武田は「上田選手、前回大会は期待されて点取ってないんですよ。（今季は）オランダで得点王になったんですけど、10試合取