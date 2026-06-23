21日に日本テレビで放送された、サッカーワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組、日本−チュニジア戦（午後1時）の平均世帯視聴率は、30・2％（関東地区）だったことが22日、ビデオリサーチの調べで分かった。瞬間最高は試合終了時の午後2時55分の37・0％（世帯）だった。日本テレビでは18年のロシア大会以来2大会ぶりのテレビ中継。日本戦スペシャルアンバサダーとして、W杯に3大会連続で出場した本田圭佑（40）が解説し、