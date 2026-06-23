TWICEのダヒョンが、優雅なドレス姿でファンを魅了した。ダヒョンは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】ダヒョン、紐なしドレスから覗く“美デコルテ”公開された写真は、6月20日に韓国・釜山（プサン）で開催された「2026 グローバルOTTアワード」で撮影されたものだ。ダヒョンは、鮮やかなライムグリーンのロングドレスをまとい、上品な魅力を放っている。ストラップレスデザインのドレスからは